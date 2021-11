Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 03 NOV – Azzurri avanti tutta nelle batterie

della seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta, in

corso nell’Aquatics Palace di Kazan. La campionessa in carica

Margherita Panziera e Federica Toma centrano la semifinale dei

200 dorso: la 26enne – tesserara per Fiamme Oro e CC Aniene,

nuota in 2’06″64; la 19enne di Gallipoli – tesserata per

Gestisport – griffa il primato personale in 2’07″76. Lorenzo

Zazzeri, con il personale che si traduce in miglior tempo e un

evergreen Marco Orsi, accedono alle semifinale nei 50 stile

libero. Il 27enne fiorentino – tesserato per Carabinieri e RN

Florentia, registra uno strepitoso 20″92 che cancella il 21″32

dei Mondiali di Hangzhou 2018; il 30enne di Budrio, e primatista

italiano (20″69) – tesserato per Fiamme Oro e Uisp Bologna, 30

volte sul podio tra Mondiali ed Europei – chiude in 21″23.

Qualificazione alla semifinale dei 200 farfalla per le due

emiliane Ilaria Bianchi e Alessia Polieri: la 31enne e

primatista italiana (2’04″20) – tesserata per Fiamme Azzurre ed

NC Azzurra 91, tocca in 2’11″24; la 27enne di Fiamme Gialle ed

Imolanuoto, in 2’13″29.

Nei 100 rana Nicolò Martinenghi e il capitano dell’Italnuoto,

Fabio Scozzoli, si qualificano con grandi ambizioni con il

secondo e il quinto tempo alle semifinali: il 21enne di Varese e

bronzo olimpico – tesserato per CC Aniene, stampa il personale

in 56″39; il 33enne di Lugo – tesserato per Esercito ed

Imolanuoto – conclude con un ottimo 56″93. Bene anche nei 100

misti la primatista italiana (58″45) Costanza Cocconcelli, che

strappa il pass per la semifinale con il sesto tempo. La 19enne

di Bologna – tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91, tocca

in 59″30. Accede in finale con il secondo crono la 4×50 mista,

con la Russia che è la più rapida in 1’32″69. Lorenzo Mora

(23″21), Federico Poggio (26″86), Thomas Ceccon in versione

funambolo (21″99) e Leonardo Deplano (20″92) nuotano in 1’32″98.

Sul calar del sipario i 1500 stile libero. Un rilassato e

motivato Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza accedono in

scioltezza alla finale. L’olimpionico chiude in 14’27″35; il

26enne lucano – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli – in

14’32″56. (ANSA).



