Nuoto: Europei 25m;Razzetti, Matteazzi, Quadarella in finale

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Sarà un pomeriggio pieno d’azzurro

per l’ultimo battito della 21esima edizione dei campionati

europei di nuoto in vasca corta, in svolgimento all’Aquatics

Palace di Kazan. Si ricomincia alle 16.30 (ora italiana), in

diretta su Rai Sport +HD, per un altro show dell’Italnuoto, di

cui faranno parte anche Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi

nei 400 misti, Simona Quadarella nei 400 stile libero e la

staffetta 4×50 mista mixed. Erano già qualificati da sabato

Marco Orsi nei 100 misti, Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli

nei 50 rana, Lorenzo Mora e il figlio d’arte Michele Lamberti

nei 200 dorso, Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 50

rana, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero,

Silvia Di Pietro ed Elena Di Liddo nei 50 rana e Gregorio

Paltrinieri negli 800 stile libero. L’Italia chiuderà gli

europei con 63 presenze gara nelle finali!

Nell’ultima sessione di batterie il primatista italiano

(4’01”57) Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi,

apparentemente senza faticare troppo, si qualificano alla finale

dei 400 misti. Il 22enne di Genova – tesserato per Fiamme Gialle

e Genova Nuoto My Sport, oro 200 farfalla con record italiano

(1’50”24), bronzo nei 200 misti e in vasca lunga argento

europeo a Budapest – nuota un controllato 4’08”80 che vale il

terzo tempo d’ingresso; il 23enne di Vicenza – tesserato per

Esercito e In Sport Rane Rosse – è sesto in 4’10”17. Il

migliore è Ilya Borodin, nuovo fenomeno del nuoto russo e oro

continentale in lunga, in 4’04”91.

La campionessa in carica Simona Quadarella, argento nei 800 e

nei 1500, strappa il pass anche per la finale dei 400 stile

libero. La regina del mezzofondo iridato e continentale –

tesserata per CC Aniene, allenata da Christian Minotti – nuota

il terzo tempo in 4’03”37. Davanti a lei due russe: la

vincitrice degli 800 e dei 1500 Anastasia Kirpchnikova che mette

nel mirino la tripletta e chiude in 4’00”71; e Anna Egorova in

4’02”42.

Passa il turno infine la 4×50 mista mixed con il sesto crono.

Matteo Rivolta (23”39), Alessandro Pinzuti (26”03), Costanza

Cocconcelli (25”94), Chiara Tarantino (24”29) chiudono in

1’39”65. Davanti a tutti c’è la Russia in 1’38”87. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte