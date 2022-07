Nuoto: Europei; Paltrinieri,nel fondo tutti i più forti al mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Le quote degli scommettitori? Spero

siano leggermente più basse (ride, ndr), ma gli avversari

saranno fortissimi, non vorrei sminuire la gara”. Lo ha detto

Gregorio Paltrinieri, fuoriclasse del nuoto azzurro, nella

conferenza di presentazione degli Europei di nuoto di Roma

(11-21 agosto), al Campidoglio. “Il record del mondo nei 1500

arriverà? Non lo so, io gareggio per vincere, quella è sempre

stata la mia priorità. Ci sono avversari forti, quasi tutti i

migliori nel fondo sono europei”. Greg però avrà “tutto il tifo

a favore, e questa cosa mi gasa. Gareggiare nella vasca del Foro

Italico, dove ho nuotato per dieci anni, è la cosa più bella del

mondo. Non vedo l’ora di cominciare”. (ANSA).



