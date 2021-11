Nuoto, Europei vasca corta: Martinenghi vince l’oro nei 100 rana

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Nicolò Martinenghi ha vinto la

medaglia d’oro nei 100 rana agli Europei in vasca corta in corso

a Kazan. L’azzurro, nella circostanza, ha anche stabilito il

nuovo record italiano, infrangendo il muro dei 56″ e chiudendo

la gara con il tempo di 55″263. Al secondo posto si è piazzato

il bielorusso Ilya Shymanovich, che ha chiuso in 55″73; bronzo

all’olandese Arno Kamminga in 55″79. Quinto l’altro azzurro

Fabio Scozzoli in 56″34. Il precedente primato italiano

apparteneva allo stesso Scozzoli, con il tempo di 56″15. (ANSA).



