Nuoto: Fina annuncia, mondiali a Budapest a giugno

(ANSA) – ROMA, 07 FEB – Un’edizione eccezionale dei

Campionati mondiali di nuoto in vasca lunga sarà organizzata nel

2022, dal 18 giugno al 3 luglio a Budapest. Lo ha annunciato

oggi la Federazione internazionale di nuoto (Fina). Questo

annuncio arriva a meno di una settimana dal rinvio all’estate

2023, a causa del contesto sanitario, dei Mondiali di Fukuoka

(Giappone) inizialmente previsti per il 2021, poi posticipati

per la prima volta alla primavera del 2022.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il presidente

della FINA Husain Al-Musallam hanno annunciato oggi l’accordo

per lo svolgimento dei mondiali a Budapest dal 18 giugno al 3

luglio 2022.

“Come comunità acquatica, stiamo trovando soluzioni alla

pandemia e l’annuncio di oggi è un passo importante in questo

processo”, ha affermato il presidente della FINA Husain

Al-Musallam. “Sappiamo che dobbiamo essere fantasiosi nel nostro

approccio alla navigazione attraverso l’attuale crisi sanitaria

per i nostri atleti. L’accordo di oggi è una testimonianza di

questo lavoro”. (ANSA).



