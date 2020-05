Nuoto: irregolarita amministrative, Len rigetta accuse

(ANSA) – ROMA, 03 MAG – “La Len respinge totalmente le accuse, apparse su alcuni media. Dopo varie riunioni informative e la ricezione del rapporto di audit, l’ufficio di presidenza della Len concorda all’unanimità che non vi è sostanza nelle accuse sollevate. La Len sostiene che tutti i suoi organi hanno sempre rispettato una condotta in linea con i principi di buon governo e la trasparenza”: così’ la Lega europea di nuoto, presieduta dal n.1 della Fin, Paolo Barelli risponde alle notizie apparse su alcuni media stranieri (Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Sunday Times e il Daily Telegraph australiano) riguardo una presunta serie di irregolarità amministrative che hanno coinvolto i vertici del bureau della federazione europea e le presunte accuse sono rivolte a Barelli, a David Sparkes, ex capo responsabile del nuoto britannico e Tamas Gyarfas, ex presidente della federazione ungherese di nuoto, dirigenti sia della LEN che membri della federnuoto mondiale (Fina). (ANSA).



