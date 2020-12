Nuoto: Magnini si qualifica per Assoluti anche sui 100

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Ancora Filippo Magnini: oggi a Lodi

il due volte campione del mondo dei 100 stile libero ha nuotato

la sua gara delle eliminatorie regionali lombarde (il pesarese è

tesserato per i Nuotatori Milanesi) in 50?59 con un passaggio in

24?2. Così facendo ha vinto la propria serie e ha centrato la

qualificazione ai campionati Italiani di Riccione. Ieri Magnini

si era qualificato anche per i 200 stile, e adesso continua la

sua rincorsa verso il sogno Tokyo.

Intanto però, come ha detto lui oggi “ci vediamo a Riccione”.

“Dopo tre anni va bene così e sono soddisfatto del mio tempo –

ha aggiunto -. Le sensazioni sono state buone come ieri, c’era

meno emozione. Sono felice di essere tornato e adesso ci vediamo

ai campionati Italiani”. (ANSA).



