Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 DIC – Italnuoto protagonista ai campionati

mondiali in vasca corta, in svolgimento ad Abu Dhabi. La 4×50

mista maschile si prende il bronzo in 1’30″78 con le frazioni di

Lorenzo Mora in 23″24, Nicolò Martinenghi in 25″30, Matteo

Rivolta in 21″95 e Lorenzo Zazzeri in 20″29. Adesso il

medagliere conta 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi: record storico che

eguaglia anche il numero di medaglie conquistate a Shanghai 2006

(2-7-3). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte