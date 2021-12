Nuoto: Mondiali 25m; dopo oro, anche un bronzo per Razzetti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Dopo l’oro nei 200 farfalla, Alberto

Razzetti conquista la medaglia di bronzo nei 200 misti con un

altro record italiano ai Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi.

Il passaggio è anche più veloce rispetto all’inizio della

farfalla, soffre ma resiste nella rana, non molla fino alla fine

e sprinta chiudendo in 1’54″54. Il suo precedente record

italiano era 1’52”10 del 18/11/2021 ad Eindhoven. Era da poco

sceso dal podio per la premiazione dei 200 farfalla. “Sono

contentissimo. Il mio allenatore Claudio Rossetto lo aveva

pronosticato. Sono davvero soddisfatto, incredibile”. (ANSA).



—

