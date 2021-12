Nuoto: Mondiali 25m; Mora argento e Ceccon bronzo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Lorenzo Mora è medaglia d’argento nei

50 dorso. L’azzurro, ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, è

stato battuto dal russo Kliment Kolesnikov, che si è imposto con

il tempo di 22?66; terzo il tedesco Christian Diener (22?90).

Michele Lamberti ha invece chiuso la gara in quinta posizione.

Thomas Ceccon ha ottenuto la medaglia di bronzo nella gara

dei 100 misti vinta dal Russo Il russo Kliment Kolesnikov, in

51?09, davanti al norvegese Tomoe Hvas (51?35) e appunto

all’azzurro, che ha chiuso in 51?40. (ANSA).



