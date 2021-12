Nuoto, Mondiali 25m: Paltrinieri perde podio e record mondo 1.500

Condividi l'articolo

Delusione per Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 stile libero ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. L’azzurro ha concluso la sua gara al quarto posto (14’21?00). L’oro è andato al tedesco Florian Wellbrock con il tempo di 14’06?88, che è anche il nuovo record del mondo strappato proprio a Paltrinieri. Secondo posto per il tunisino Hafnaoui in 14’10?94, terzo posto all’ucraino Romanchuk in 14’11?47. Quinto posto per l’altro azzurro in gara, Domenico Acerenza (14’24?31).



