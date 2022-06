Nuoto: Mondiali paralimpici; quarto oro per azzurro Barlaam

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Poker di ori e poker di record per

Simone Barlaam ai Mondiali di nuoto paralimpico in corso in

Portogallo. L’azzurro ha vinto il quarto oro nei 100 dorso,

classe S9, e ha stabilito il nuovo primato mondiale di categoria

scendendo sotto il minuto e con il tempo di 59’72.

L’atleta delle Fiamme Oro e della Polha Varese ha dominato

tutte le due vasche, con una nuotata fluida. Ai Giochi di Tokyo

aveva chiuso i 100 dorso al quinto posto (1’02″92) ma ora non ha

rivali nella sua categoria. Barlaam in questi mondiali ha già

vinto l’oro nei 100 farfalla con record dei campionati, nei 100

stile libero con WR, nei 400 stile libero con il record europeo.

Domani, nella giornata conclusiva di questi mondiali che vedono

l’Italia prima nel medagliere davanti a Stati Uniti e Brasile,

Barlaam dovrà affrontare la finale dei 50 stile libero, S9, gara

dove ha vinto l’oro a Tokyo (ANSA).



