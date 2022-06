Nuoto: mondiali; Quadarella in finale nei 1500 stile

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Seconda giornata di gare ai mondiali

di nuoto di Budapest, e finale dei 1500 stile conquistata per

Simona Quadarella. La campionessa azzurra si qualifica con il

secondo tempo di 15’56″19, alle spalle della dominatrice Katie

Ledecky (15’47″02) che prenota il suo diciassettesimo oro

mondiale. Sei azzurri avanzano in semifinale: le raniste Arianna

Castiglioni e Benedetta Pilato nei 100, le dorsiste Margherita

Panziera e Silvia Scalia nei 100, Marco De Tullio nei 200 stile

libero e nei 100 dorso Thomas Ceccon, atteso dalla finale dei 50

farfalla (stesso tempo dello statunitense Caeleb Dressel sia in

batteria sia in semifinale col doppio record italiano).

“Le sensazioni sono molto buone, c’eravamo prefissati con

Christian (l’allenatore Minotti, ndr) di nuotare un tempo

intorno ai 16 minuti. Mi è piaciuto sia il passo che il cambio

di ritmo. Le australiane erano pericolose, ma sono riuscita a

staccarle ai 1200 metri senza faticare troppo – le parole di

Quadarella -. A Gwangju ero al top; qui mi sento bene e ho tanti

bei ricordi. Rispetto a cinque anni fa, quando conquistai il

bronzo, mi porto dietro tante certezza e una maggiore

consapevolezza dei miei mezzi. Katie Ledecky è un’avversaria

fortissima. Il mio obiettivo non è lei, ma la mia gara.

Quest’anno è una stagione difficile, piena di impegni. Stiamo

provando a calibrare la preparazione per essere sempre

competitivi: l’Europeo in casa sarà incredibile, non vedo

l’ora”.

Attesa per le finali in programma nel pomeriggio: riflettori

sui 100 rana con Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico,

qualificato con il miglior tempo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte