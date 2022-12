Nuoto: Mondiali vasca corta; Franceschi e Razzetti in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MELBOURNE, 13 DIC – Sara Franceschi e Alberto

Razzetti in finale nei 200 misti più la staffetta 4×100 stile

libero maschile, con il primo crono, illuminano in chiave

azzurra la mattinata australiana al ‘Melbourne Sport and Aquatic

Centre’, dove si stanno svolgendo i Mondiali di nuoto in vasca

corta. In particolare, domina la scena la staffetta 4×100 stile

libero azzurra che chiude al primo posto le batterie e lancia la

sfida al podio più alto che manca dal 2006 a Shanghai. Il

quartetto azzurro lo scorso anno argento dietro la Russia (qui

assente) e che oggi schiera Miressi, Deplano, Frigo e Conte

Bonin lascia le briciole agli avversari e fa il vuoto chiudendo

in 3’04″46.

Sara Franceschi che si prende la sua prima finale in vasca

corta all’esordio e taglia il traguardo all’ottavo posto dei 200

misti con il personale di 2’07″25 (59″88) limando il 2’07″38

fatto quest’anno a Riccione. Diciassettesima l’altra azzurra

Costanza Cocconcelli (2’09″71) .

Tra i maschi dentro in finale con il settimo crono anche

Alberto Razzetti, bronzo iridato in carica che chiude in

1’52″98.

La sessione serale vedrà l’esordio anche dell’olimpionico e

campione del mondo Gregorio Paltrinieri che, nei 1500 stile

libero, tenterà di conquistare l’oro iridato in corta. Se

l’ultimo grande successo (in vasca olimpica) di ‘Greg’ risale a

Budapest quest’anno, per quello da 25 metri bisogna risalire a

un poco più che ventenne Paltrinieri vincitore a Doha 2014.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte