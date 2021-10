Nuoto: nasce a Roma una nuova squadra di giovani campioni

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Dalla capitale arriva una nuova

realta’ natatoria: dopo solo un anno di attività è pronta una

nuova squadra di giovani campioni presentata a Roma al Reale

Circolo Canottieri Tevere Remo alla presenza di tutti gli atleti

e della dirigenza nonché di numerosissimi. Il progetto, i cui

obiettivi per la stagione 2021/22 sono stati illustrati oggi nel

corso dell’evento, è nato dai tre campioni olimpici: Daniele

Masala, presidente del circolo, Riccardo Urbani direttore

sportivo al nuoto ed Alessandro Terrin direttore tecnico.

Nel corso della serata sono stati spiegati i significativi

progressi di crescita avvenuti nel primo anno di attività e del

potenziamento avvenuto con l’arrivo di nuovi elementi delle

categorie Juniores e Cadetti facendo si che il Reale Circolo

Canottieri Tevere Remo si posizioni nelle primissime squadre a

livello giovanile nazionale.

Si tratta di un’avventura del tutto nuova per il Reale Circolo

Tevere Remo, ma di certo non improvvisata, viste le dotazioni

sportive e le professionalità coinvolte. Nel progetto è stato

inserito il talentuoso Daniele Di Nizio allenatore della

squadra. Il presidente Masala medaglia d’oro olimpica ed una

delle leggende dello sport italiano ha voluto sottolineare come

il settore del nuoto all’interno del Circolo sia diventato,

risultati alla mano, l’ennesimo motore trainante per la vita

del Circolo. ” Lo sport agonistico è dei giovani. I giovani sono

il futuro. Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo si proietta

così nel futuro”. L’obiettivo emerso nelle dichiarazioni di

Masala per la stagione che va ad iniziare è il posizionamento

della squadra nell’elite dei club nazionali. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte