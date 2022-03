Nuoto: NCAA, transgender Thomas chiude da ultima finale 100 yard

Condividi l'articolo

(ANSA) – ATLANTA, 20 MAR – Lia Thomas ha concluso la sua

controversa carriera di nuotatrice transgender a livello

universitario con un ultimo posto nella finale delle 100 yard

(91 m) stile libero, due giorni dopo la sua vittoria nelle 500

yard (457 metri), che aveva suscitato molte polemiche. Thomas,

che gareggia per l’Università della Pennsylvania nel campionato

di nuoto NCAA, sabato è arrivata ottava in 48 secondi 18/100e, a

più di due secondi dalla campionessa Gretchen Walsh.

Due giorni prima Lia Thomas, 22 anni, era diventata il primo

nuotatore transgender a vincere un titolo universitario

dominando la finale sulle 500 yard in 4’33″24, più di un secondo

e mezzo davanti alla seconda classificata, Emma Weyant. Questa

vittoria ha suscitato ulteriori polemiche, perché Lia Thomas in

passato aveva gareggiato (con modesti risultati) da uomo,

dividendo l’opinione pubblica negli Stati Uniti.

I suoi detrattori ritengono che goda di un ingiusto

vantaggio fisiologico. Chi la sostiene pensa invece che dovrebbe

essere autorizzata a competere liberamente come donna.

Il mese scorso, la United States Swimming Federation ha

annunciato nuove linee guida che prevedono una soglia più

rigorosa per il testosterone. Ma la NCAA, l’organo di governo

dello sport universitario statunitense, ha deciso che queste

regole non sarebbero state applicate ai suoi campionati,

sostenendo che avrebbero “effetti ingiusti e potenzialmente

dannosi” per gli sportivi. (ANSA).



