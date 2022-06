Nuoto paralimpico: Mondiali; Italia chiude prima nel medagliere

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – L’Italia del nuoto paralimpico supera

anche se stessa: gli azzurri, impegnati al Mondiale di Madeira,

chiudono la manifestazione al primo posto del medagliere con 64

medaglie totali, ritoccando anche il record di Londra 2019. In

Portogallo la squadra del dt Riccardo Vernole si conferma sul

tetto del mondo con un bottino di 27 ori, 24 argenti, 13 bronzi.

Tanti ori anche nell’ultimo giorno di gare: Angela Procida

trionfa nei 200 stile libero S2, poi l’ennesimo successo a

questi Mondiali per Stefano Raimondi, primo nei 100 dorso S10.

Terzo oro, invece, per Francesco Bocciardo, che domina i 100

stile libero S5; nei 50 stile libero S9, Simone Barlaam ottiene

il suo quinto trionfo iridato a Madeira. A chiudere il Mondiale

l’oro della staffetta 4×100 stile libero composta da Giulia

Terzi, Xenia Palazzo, Simone Barlaam e Stefano Raimondi, primi

con 4:02.53, nuovo primato europeo.

“Abbiamo vinto tutto ed abbiamo vinto tutti – afferma il

Presidente della FINP Roberto Valori – è stato un Mondiale

perfetto, incredibile, indimenticabile, stellare. Grazie di

cuore a tutti”. Il presidente del comitato italiano paralimpico

Luca Pancalli aggiunge: “Che spettacolo ragazze e ragazzi, siete

straordinari! Anche questa volta vi siete superati, confermando

il primo posto ai Mondiali ma con più medaglie vinte”. Pancalli

fa i complimenti a voi a tutta la Finp “a partire dal presidente

Valori e ai tecnici guidati da Vernole per l’ottimo lavoro

svolto in questi anni. Siete un modello a livello

internazionale, non solo per gli incredibili risultati ma anche

per i valori che riuscite a trasmettere”. (ANSA).



