Nuoto paralimpico:Barlaam record mondo, sotto 54” in 100 sl

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Show di Simone Barlaam nel nuoto

paralimpico al trofeo Settecolli di Roma. Dopo aver migliorato

ieri il record nei 50 dorso S9, oggi Barlaam si è ripetuto nei

100 stile libero, disciplina paralimpica ai prossimi Giochi di

Tokyo, con il tempo di 53″56: “Ancora un fantastico record del

mondo per Simone Barlaam che anche oggi ha scritto un pezzo di

storia del nuoto paralimpico e dello sport italiano”, esulta il

numero uno del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli. “Da presidente del Cip e soprattutto da ex nuotatore – specifica

– non posso che esprimere le mie più vive congratulazioni a

questo straordinario atleta che sta ridisegnando i confini di

questa disciplina. Abbattere il muro dei 54 secondi nei 100

stile libero S9 è un’impresa incredibile. Continuando così

Simone potrà regalare al nostro Paese altre grandi gioie”. Pancalli ha inoltre voluto fare i suoi complimenti agli altri

nuotatori paralimpici che hanno dato vita a prove maiuscole: “Penso in particolare ad Antonio Fantin che ha migliorato il

record europeo dei 100 stile libero S6 e a Giulia Terzi, record

europeo nei 100 stile libero S7 – ha concluso il capo del Cip –

È una grande gioia vedere gli atleti paralimpici tornare a

gareggiare con entusiasmo, forza e passione. Anche per questo

voglio esprimere al Presidente della FINP Roberto Valori e a

tutta la Federazione un sincero ringraziamento per il lavoro

svolto in questi mesi difficili”. (ANSA).



