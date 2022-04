Nuoto: pass mondiali per Castiglioni, Pilato, Quadarella

Condividi l'articolo

(ANSA) – RICCIONE, 09 APR – Simona Quadarella negli 800 stile

libero, Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 100 rana e

Marco De Tullio nei 400 stile libero conquistano il pass per i

campionati mondiali di Budapest e per i campionati europei di

Roma; Lorenzo Galossi, 15 anni, diventa lo junior più veloce

d’Europa nei 400 stile libero. Questi i primi esiti dei

campionati assoluti primaverili di nuoto in corso a Riccione,

finalmente dopo due anni con il pubblico sulle tribune e

Federica Pellegrini in versione dirigente internazionale.

Il pass iridato ed europeo è accompagnato dal titolo italiano

degli 800 per Simona Quadarella, che vince in 8’24″23 davanti a

Martina Rita Caramignoli. “Non vedo l’ora di nuotare gli europei

davanti al mio pubblico, a casa mia. Sarà molto emozionante”, ha

detto la romana. Doppio pass anche per Benedetta Pilato e

Arianna Castiglioni, con la prima che segna il record italiano

cadette (1’05″70).

Nei 400 De Tullio fa segnare il suo personale di 3’44″47 che

migliora il precedente di 27 centesimi, mentre il 16enne romano

Lorenzo Galossi diventa il primatista europeo juniores col tempo

di 3’45″93. A Riccione non sono mancate le sorprese, con Giacomo

Carini che vince i 200 farfalla sorprendendo il campione

mondiale ed europeo in vasca corta Alberto Razzetti e il bronzo

olimpico, nonché primatista italiano, Federico Burdisso. Nei 50

stile libero, Luca Dotto si riprende il titolo a quasi 32 anni a

due centesimi dal personale. Il primo titolo del campionato se

l’era preso nei 50 dorso Michele Lamberti che nuota a tre decimi

del record italiano di Niccolò Bonacchi. L’ultimo titolo

femminile è di Sara Franceschi nei 400 misti con una prestazione

al di sotto delle aspettative. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte