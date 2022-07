Nuoto: Pellegrini, ultimo Mondiale è stato molto ‘godurioso’

Condividi l'articolo

(ANSA) – CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 07 LUG – All’ultimo

mondiale di nuoto “i ragazzi sono stati bravissimi, io li ho

ovviamente seguiti tutta la settimana, sono stati proprio

esaltanti ed è bello vedere un’Italia che è cresciuta negli anni

e che adesso se la batte con le solite potenze del nuoto come

Usa ed Australia che questa volta siamo riusciti a mettere

dietro. E’ stato molto ‘godurioso'”. Così la campionessa di

nuoto Federica Pellegrini, a margine del premio internazionale

Fair Play Menarini a Castiglion Fiorentino (Arezzo).

“Mi fa piacere essere identificata come un punto di

riferimento – ha aggiunto – e mi fa piacere essere qui stasera

perché penso che il fair play faccia parte dei valori

fondamentali dello sport, non solo del mio. Parlare di sport è

sempre bello. Nel nostro sport un gesto di fair play è

sicuramente l’abbraccio con le altre compagne di corsia dopo una

grande vittoria”. (ANSA).



