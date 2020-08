Nuoto: Pellegrini,siamo al punto zero, che fatica recuperare

(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Il ritorno alle gare di Federica

Pellegrini inizia con un terzo tempo sui 50 stile libero (25?18)

in attesa delle distanze più lunghe e a lei più congegnali. Al

Settecolli, nonostante l’assenza di pubblico in tribuna, è

sempre un’emozione per la veneta: “Il bello di questa vasca

erano queste tribune immense che per noi facevano sempre un

grande effetto. Per noi a questo punto intanto è importante

tornare a gareggiare”, ha ammesso a fine gara.

Intanto la Divina si gode il rientro in vasca nella piscina

del Foro Italico dopo tanti mesi di stop per il Coronavirus: “Io

il 50 lo faccio sempre perché giorno dopo giorno è uno step per

avvicinare i 200. Domani faremo i 100 e giovedì i 200. Sono

molto soddisfatta, la ripresa è stata difficile – ha rivelato –

non mentalmente ma comunque è stata difficile proprio a livello

fisico. In vita mia ferma sei settimane non ci sono mai stata.

Per recuperare i tempi ci è voluto veramente tanto. Sono curiosa

di vedere il risultato. Siamo un po’ al punto zero per vedere la

ripartenza a settembre in vista delle Olimpiadi, si spera”. A

vincere gara e titolo italiano dei 50 sl donne è stata Silvia Di

Pietro, che ha bloccato il tempo su un ottimo 24?91, davanti

alla francese Henique in 25?11. (ANSA).



