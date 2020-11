Nuoto: Pilato 5/a a Budapest, lo spettacolo è Dressel

(ANSA) – BUDAPEST, 22 NOV – Niente podio per l’azzurra

Benedetta Pilato nelle Finali ISL di oggi a Budapest, gare

svoltesi nella vasca corta della Duna Arena. La 15enne

tarantina, che ieri aveva eguagliato il primato europeo dei 50

rana, oggi si è piazzata quinta nella gara dei 100 rana vinta

dalla campionessa olimpica di Rio Lilly King con 1’02?50 a 14

centesimi dal record del mondo. Al secondo posto la giamaicana

Alia Atkinson in 1’03?56. La Pilato ha nuotato invece in

1’04?27.

Nuoto a parte, in questo periodo (sei settimane) passato nella ‘bolla’ dei nuotatori a Budapest, la Pilato è sempre stata in

collegamento con la terza classe del suo liceo, il Principessa

Maria Pia di Taranto, tra lezioni e interrogazioni in streaming.

Strepitosa la prova dell’americano Caeleb Dressel, nuovo

fenomeno del nuoto che ai Giochi di Tokyo sogna di vincere 6

ori. Ha vinto la gara dei 100 misti in 49″28, migliorando di ben

sei centesimi il proprio record del mondo. Dressel ha poi vinto

anche la finale dei 50 farfalla in 22″09. Anche ieri il 24enne

statunitense della Florida aveva dato spettacolo migliorando

altri due primati del mondo, nei 100 farfalla e nei 50 stile

libero. (ANSA).



