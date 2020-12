Nuoto: rientro vincente, pass Magnini per Assoluti Riccione

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – Filippo Magini torna in acqua a

gareggiare e lo fa da vincente. A tre anni dal ritiro e con la

vicenda doping conclusa con l’assoluzione, l’ex capitano azzurro

ha nuotato i 200 stile libero in vasca corta in 1’47″33 che lo

qualifica per gli Assoluti di Riccione del 17-19 dicembre.

A 38 anni Magnini si è rituffato nella piscina Mecenate di

Milano dove il pesarese è stato protagonista di una gara

regionale, propedeutica per i campionati Tricolori.

“Ero molto teso – ha ammesso su Instagram l’azzurra che non

nasconde di puntare alle Olimpiadi di Tokyo – Sono uscito bene

dal tuffo, sono passato ai 100 in 51″73 che per me in questo

momento, con il tipo di allenamento fin qui, vuol dire forzare.

Ho fatto qualche errorino che dovrò però correggere. Oggi per me

era importante staccare il pass per gli Assoluti di dicembre,

quindi va bene così, poi da gennaio lavoreremo con l’obiettivo

di fare un grande risultato…”. Magnini, con la compagna Giorgia

Palmas, è da poco diventato per la prima volta papà della

piccola Mia. (ANSA).



