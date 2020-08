Nuoto: Sette Colli; Razzetti record italiano nei 200 misti

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Al terzo giorno di Sette Colli a

Roma, Alberto Razzetti stabilisce il nuovo record italiano nei

200 misti con il tempo di 1’58”09. Il primato spettava ad

Alessio Boggiatto che lo aveva ottenuto nella stessa piscina di

Roma ai Mondiali del 2009 nell’epoca dei costumi gommati. “Sono

contentissimo, per me è un grande Sette Colli. Le sensazioni

erano positive, pensavo di fare bene oggi ma non pensavo così”,

ha detto il nuotatore di Lavagna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte