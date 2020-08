Nuoto: Settecolli; Detti show nei 400 sl, record campionati

(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Gabriele Detti non delude e al trofeo

Settecolli firma il primo acuto di giornata vincendo la gara dei

400 stile libero maschile, disciplina di cui è bronzo iridato,

con il tempo di 3’43”73, record per i campionati assoluti

italiani.Un tempo sorprendente se si considera che si tratta per

tutti del ritorno alle gare dopo diversi mesi a causa del

Covid-19. Alle sue spalle, Marco De Tullio in 3’44?94, terza

piazza per Domenico Acerenza in 3’46?88. (ANSA).



