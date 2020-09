Nuoto: Spadafora, successo storico Bridi nella Capri-Napoli

(ANSA) – ROMA, 07 SET – “Un successo storico quello di

Arianna Bridi, prima donna a vincere la Capri-Napoli”. Così il

ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo

Spadafora, commenta su Facebook la vittoria della 24enne di

Trento “che – sottolinea – e? riuscita a lasciarsi alle spalle

tutti gli altri, stabilendo il nuovo record della maratona del

Golfo”.

“Una splendida vittoria, l’ennesima conferma che anche nel

nostro Paese è arrivato il momento di impegnarsi per il

professionismo femminile in tutte le discipline”, conclude il

ministro. (ANSA).



—

