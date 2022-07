Nuova partnership tra ANSA e CTK, l’agenzia di stampa ceca

Condividi l'articolo

L’agenzia di informazione ceca CTK e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Si arricchisce in questo modo per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l’offerta di informazione internazionale: l’accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi paesi.

L’Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per questa nuova collaborazione: “Si arricchisce di una nuova importante partnership la nostra rete di networking internazionale con le principali agenzie di tutto il mondo; in particolare, con CTK collaboriamo già da tempo nelle principali organizzazioni internazionali di agenzie di stampa, e ci auguriamo quindi che questo nuovo accordo costituisca un primo passo per allargare la nostra partnership a nuovi ambiti”.

“Le agenzie di stampa sono alla base dei media liberi. È quindi molto importante che le agenzie di stampa di diversi Paesi collaborino direttamente, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni reali e verificate, e allo stesso tempo di consolidare la base commerciale del servizio. Sono sicuro che troveremo nuove opportunità in molti ambiti assieme ai nostri amici e colleghi dell’ANSA, assieme a un proficuo scambio di idee”, ha dichiarato il Ceo di CTK, Ji?í Majstr.

