Nuove disposizioni anti covid, i controlli nelle zone più sensibili previsti da tutte le Forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura | Comune di Rimini

“Con le nuove disposizioni previste dal decreto legge 172 – che da ieri è entrato in vigore -sono già stati attivati dei controlli trasversali su tutto il territorio per le verifiche del green pass (normale e rafforzato) previste dalla nuova normativa. Secondo quanto è stato stabilito dal tavolo di coordinamento di tutte le Forze dell’Ordine, avvenuto la scorsa settimana in Prefettura, i controlli riguardano in particolare gli esercizi pubblici e le attività economiche e commerciali che lavorano in generale con la somministrazione di alimenti e bevande.

Un’attività che si estenderà nei prossimi giorni anche ai locali adibiti a sale da ballo e discoteche, dove comunque è previsto lo svolgimento di qualsiasi evento danzante. Da ieri sono oggetto di particolare verifiche anche le fermate del trasporto pubblico di linee locale soprattutto quelle con maggiore flusso di utenti, ad esempio nella zona della stazione, oppure della linea del bus n. 11 o comunque tutte le fermate in prossimità di plessi scolastici. Dai controlli alle fermate del trasporto pubblico nei pressi delle scuole, svoltisi nella giornata di ieri e questa mattina, è stato registrato un sostanziale rispetto delle nuove disposizioni in materia di green pass.

Si tratta di un impegno importante, messo in campo anche dalle donne e dagli uomini della Polizia Locale di Rimini che si affianca a quello di tutte le Forze dell’Ordine che operano anche a livello provinciale. Un servizio esteso e rinnovato settimanalmente da un’ordinanza che a rotazione disporrà le diverse forze dell’ordine nelle aree territoriali che di volta in volta saranno indicate dalla Questura, a cui spetta il compito del coordinamento. La Polizia Locale di Rimini farà la sua parte mettendo a disposizione 2 pattuglie ogni giorno”.

