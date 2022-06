Nuove regole per fare l’identikit dei lampi gamma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Cambiare i parametri per catalogare i

lampi di raggi gamma, alcuni dei fenomeni più energetici

dell’universo: è quello che emerge da uno studio internazionale

guidato da Andrea Rossi, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

(Inaf) a cui hanno partecipato anche ricercatori dell’Università

di Ferrara e pubblicato su The Astrophysical Journal che ha

scoperto un lampo di raggi gamma del tutto ‘anomalo’. I Lampi di raggi gamma, detti anche Gamma Ray Burst o Grb,

sono violente esplosioni che rilasciano getti di materia con

velocità prossime a quelle della luce e possono avere una durata

variabile: vengono detti corti quelli che durano meno di 2

secondi, lunghi quelli che hanno durata da 2 secondi fino a

qualche minuto. La loro durata è associata alla sorgente che li

genera, i corti sono solitamente dovuti alla fusione di due

stelle di neutroni o di una stella di neutroni con un buco nero,

i lunghi all’esplosione di una stella di massa superiore a

cinque-dieci volte quella del Sole. Una classificazione che però

sembrerebbe avere le ore contate. A stravolgere il metodo sono

state le osservazioni fatte con una rete di potenti telescopi,

tra cui il Large Binocular Telescope (Lbt) in Arizona e il

Telescopio Nazionale Galileo nelle Isole Canarie, per studiare i

resti di una supernova associata al lampo gamma GRB 200826°

identificato nel 2020. “Grazie a queste osservazioni abbiamo

mostrato che gli eventi dovuti al collasso di una stella

massiccia non sono solo lampi gamma lunghi, ma possono essere

anche lampi gamma corti – ha spiegato Rossi – e quindi la durata

del lampo gamma non è un discriminante efficiente per

comprendere l’origine di questi eventi”. (ANSA).



