Nuovi 54 casi positività al coronavirus in E-R, una vittima

(ANSA) – BOLOGNA, 07 AGO – Salgono a 30.008 i casi di

positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 54 in più rispetto

a ieri, di cui 32 persone asintomatiche individuate nell’ambito

delle attività di tracciamento e screening regionali. I numeri

più elevati si registrano a Modena, con 15 nuovi casi e a Reggio

Emilia con 9. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono

9.511 – 714.133.in totale – cui si aggiungono 1.518 test

sierologici. Il numero dei guariti si attesta a 24.041, 30 in

più di ieri mentre i casi attivi sono 1.675, 23 in più di ieri.

Nel Bolognese si è registrato un nuovo decesso che porta il

computo totale a 4.292 vittime.

Le persone in isolamento a casa, complessivamente 1.592 (+22

rispetto a ieri) e restano 4 i pazienti in terapia intensiva

mentre salgono a 79 quelli ricoverati negli altri reparti Covid,

uno in più rispetto a ieri.

Guardando ai singoli territori, i casi di positività

risultano 4.661 a Piacenza (+6, nessun sintomatico), 3.801 a

Parma (+6, di cui 1 sintomatico), 5.143 a Reggio Emilia (+9, di

cui 7 sintomatici), 4.178 a Modena (+15, di cui 7 sintomatici),

5.339 a Bologna (+7, di cui 5 sintomatici); 436 a Imola (+3,

nessun sintomatico), 1.099 a Ferrara (+1, non sintomatico);

1.172 a Ravenna (+3, di cui 1 sintomatico), 995 a Forlì

(invariato), 844 a Cesena (+1, non sintomatico) e 2.340 a Rimini

(+3, di cui 1 sintomatico). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte