Nuovi accertamenti a casa Pasetti per l’omicidio di Gigi Bici

(ANSA) – PAVIA, 01 FEB – Sono in corso nuovi accertamenti

nella villa di Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia),

di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in in

carcere con l’accusa di tentata estorsione nell’ambito

dell’inchiesta sull’omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni,

conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici. Alle ricerche partecipano gli agenti della Squadra mobile,

insieme a personale della Polizia scientifica e delle unità

cinofile.

La casa è sotto sequestro dal 20 gennaio, il giorno

dell’arresto di Barbara Pasetti (indagata anche per omicidio o

occultamento di cadavere). La polizia sta effettuando gli

accertamenti sia all’interno della villa, sia nel cortile. Il

sopralluogo di oggi segue la lunga perquisizione del 20 gennaio.

Gigi Bici era sparito di casa la mattina di lunedì 8

novembre; nello stesso giorno è stato ucciso con un colpo di

pistola alla tempia destra, come è emerso poi dall’autopsia.

Il cadavere dell’uomo fu ritrovato il pomeriggio di lunedì 20

dicembre in un campo di Calignano, davanti alla villa di Barbara

Pasetti. (ANSA).



—

