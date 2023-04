Nuovi casi di studentesse intossicate a scuola in Iran

Condividi l'articolo

Venti studentesse sono rimaste intossicate dopo avere inalato gas in una scuola di Tabriz, nel nord ovest del Paese. Lo rende noto l’agenzia Irna facendo sapere che le studentesse sono state portate in ospedale per problemi respiratori dopo avere inalato il gas a scuola, durante il secondo giorno di lezioni dopo una pausa di due settimane per l’inizio dell’anno iraniano.

Episodi simili si susseguono da novembre, i primi sono stati riportati nella città di Qom e sono oltre 5.000 le studentesse rimaste intossicate dopo avere inalato gas in 230 diverse scuole in 26 province del Paese.

Solo ieri cinque studentesse della scuola femminile 22-Bahman di Naghadeh, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale nel nord ovest del Paese, sono state ricoverate dopo avere inalato gas tossico mentre si trovavano a scuola.

Le autorità non hanno ancora individuato i responsabili dietro le intossicazioni e per questo motivo sono state duramente criticate dalla popolazione. Secondo attivisti, le intossicazioni sono una vendetta del governo di Teheran contro le studentesse a causa della loro partecipazione alle proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita a fine settembre dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto.

