Nuovo accordo tra ANSA e l’agenzia cubana Prensa Latina

L’agenzia cubana Prensa Latina e ANSA hanno firmato oggi un importante accordo di collaborazione alla presenza in collegamento dell’ambasciatore italiano a L’Avana Roberto Vellano e dell’ambasciatrice di Cuba in Italia Mirta Granda Averhoff. La partnership prevede lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative.



Si arricchisce quindi per gli abbonati delle due Agenzie l’offerta di servizi di informazione internazionale: l’accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.



Per l’ambasciatore Roberto Vellano, “questo accordo consoliderà la collaborazione tra due importanti agenzie di stampa a Cuba e in Italia, come ANSA e Prensa Latina. Il suo obiettivo principale è quello di rafforzare il flusso di informazioni su ciò che sta accadendo nei nostri rispettivi Paesi e, in generale, migliorare la nostra conoscenza reciproca.

Fortunatamente, questa conoscenza si basa su una base molto solida di simpatia, rispetto e considerazione che caratterizza i rapporti tra Italia e Cuba. Rapporti che coprono anche uno spettro di attività molto ampio, dal dialogo politico alla cultura, dai programmi di cooperazione alle relazioni commerciali. Migliorare il flusso delle informazioni significa anche avere accesso ad una molteplicità di voci e dare al pubblico, ai lettori e agli stessi giornalisti (che utilizzano le agenzie come fonti primarie) gli strumenti per un’analisi e un dibattito più consapevole, plurale e più equilibrato, dove tutti i punti di vista si adattano. In questo senso, sono lieto di accogliere questo accordo e vi assicuro che la nostra ambasciata all’Avana offrirà tutta la collaborazione e il seguito necessari”.



L’ambasciatrice di Cuba in Italia Mirta Granda Averhoff ha dichiarato: “Noi cubani ci sentiamo molto orgogliosi delle nostre conquiste, proprio perché ogni traguardo comporta un grande sacrificio. Per questo motivo, oggi è un giorno di gioia e di emozione per il mio Paese con la firma di questo accordo con la principale agenzia di stampa italiana, che si è affermata come una delle più importanti anche a livello globale. Cuba si impegna per la verità e per un accesso affidabile alle informazioni per la comprensione dei fenomeni politici, sociali ed economici che ci circondano. Non ho dubbi che entrambe le agenzie, che sono punti di riferimento obbligati nei rispettivi panorami regionali, saranno rafforzate da questo accordo e contribuiranno al perfezionamento della professione, a beneficio degli abbonati che si aspettano informazioni affidabili. Questo è un altro passo avanti per Cuba e l’Italia nel rafforzamento delle loro relazioni bilaterali”.

Per il presidente di Prensa Latina Luis Enrique Gonzales Acosta, la firma di oggi consentirà di “sostenere un rapporto più stretto tra le due agenzie sulla base di questo nuovo accordo, esplorare nuove aree di scambio come la fotografia e i servizi audiovisivi e riprendere i legami che Prensa Latina e ANSA avevano molto tempo fa”.



L’amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per la nuova collaborazione: “Questo accordo con Prensa Latina riavvia un’importante collaborazione pregressa e rappresenta per ANSA un ulteriore step nella rete di collaborazioni internazionali in una regione strategica; allo stesso tempo, oltre a garantire la reciproca disponibilità di informazioni certificate tra Cuba e Italia, contribuirà a approfondire la reciproca conoscenza dei due Paesi”.



