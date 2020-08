(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Nuovo boom di contagi per il Covid.

Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte dei 6 registrati giovedì. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte