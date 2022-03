Nuovo caso, Mosca arresta per droga star basket Usa

Brittney Griner E’ il caso di due ex marine, Paul Whelan e Trevor Reed, condannati rispettivamente a 16 anni per spionaggio e a nove anni per aver aggredito dei poliziotti durante una lite in una festa ad alto tasso alcolico. Da tempo sono in lizza per uno ‘spy swap’ con due trafficanti di droga e armi in cella in Usa: Viktor Bout, famigerato trafficante di armi conosciuto anche come ‘The merchant of death’ (il Mercante di morte), condannato a 25 anni nel 2012 dopo una travagliata estradizione dalla Thailandia, e il pilota Konstantin Yaroshenko, che dal 2011 sconta una pena a 20 anni per traffico di droga. Ora i russi hanno una terza carta da giocare.