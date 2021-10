Nuovo motto Superman,’verità giustizia e un domani migliore’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Superman si adegua ai tempi e cambia

il suo iconico motto archiviando quella ‘American way’ che lo

contraddistingue da oltre 80 anni: il supereroe della DC Comics

abbandona così lo slogan “Verità, giustizia e stile americano”

per abbracciare il nuovo “Verità, giustizia e un domani

migliore”.

L’annuncio, riporta la Cnn, è arrivato dall’editore e

direttore creativo della Dc Comics, Jim Lee, durante la

convention tenuta ieri sulla piattaforma online DC FanDome.

“Per riflettere meglio le trame che stiamo raccontando in

tutta la DC (Comics) e per onorare l’incredibile eredità di

Superman di oltre 80 anni di costruzione di un mondo migliore,

il motto di Superman si sta evolvendo”, ha spiegato Lee.

“Superman è stato a lungo un simbolo di speranza che ispira le

persone, ed è quell’ottimismo e quella speranza che lo

alimentano in questa nuova missione”, ha aggiunto.

Non è la prima volta che la parte “American way” del motto

viene modificata. Nella prima edizione di “Superman: Son of

Kal-El”, che presenta il figlio di Lois Lane e Clark Kent – Jon

– come il nuovo Superman, il giovane afferma di battersi per “Verità, giustizia e un mondo migliore”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte