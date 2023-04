Nuovo ordine di carcerazione per l’ex terrorista Luigi Bergamin

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 04 APR – La Procura di Milano ha emesso un

nuovo ordine di esecuzione pena con carcerazione per Luigi

Bergamin, ex militante dei Proletari armati per il comunismo e

uno dei 10 ex terroristi per i quali la Cassazione francese ha

confermato il no all’estradizione chiesta dall’Italia. Il

provvedimento, firmato dal pm Adriana Blasco dell’Ufficio

esecuzione guidato dall’aggiunto Eugenio Fusco, porta la pena

residua definitiva da 16 anni, 11 mesi e 1 giorno a 18 anni, 11

mesi e 1 giorno superando un errore nel calcolo della

prescrizione da parte dei giudici in passato. Sul caso,

comunque, pesa il rifiuto dei magistrati francesi alla consegna.

Bergamin, 74 anni, che faceva parte dei Pac, era stato

condannato in via definitiva nel ’91 per concorso morale negli

omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio

Santoro e dell’agente Andrea Campagna, avvenuti nel ’78 e ’79.

Per il secondo omicidio, nel 2008, era stata dichiarata la

prescrizione dei due anni di pena in continuazione con l’altra

uccisione.

Sulla base dell’accertamento di un errore sulla prescrizione

dichiarata, i pm milanesi hanno portato la pena residua

definitiva a 18 anni, 11 mesi e 1 giorno ed emesso il nuovo

ordine di esecuzione, inoltrato ai carabinieri e notificato alla

difesa. Sulla base del fatto che Bergamin è latitante in

Francia, in teoria sarebbe possibile da parte del Ministero

della Giustizia inoltrare una nuova richiesta di estradizione

alle autorità francesi, ma comunque pesa il no definitivo già

espresso dalla Cassazione di Parigi il 28 marzo. L’ordine di

carcerazione, ad ogni modo, sarà valido e potrà essere eseguito

qualora Bergamin dovesse rientrare in Italia.

La Procura, dal punto vista giuridico, ha precisato nell’atto

che i due anni in continuazione per l’omicidio Campagna hanno

come termine di prescrizione 30 anni (quello previsto

dall’omicidio punito con pena di 21 anni), mentre i giudici

all’epoca applicarono un termine ‘semplice’ di soli due anni,

raddoppiato in quattro, considerando sola la pena messa in

continuazione. (ANSA).



