Nuovo record contagi in Campania, quasi 10mila

(ANSA) – NAPOLI, 29 DIC – Nuovo record di test e di contagi

da Covid in Campania: sono 9.802 i nuovi casi rilevati (ieri

7.181) su 111.379 tamponi eseguiti. Il tasso di incidenza balza

all’8,8%, soglia mai toccata finora in regione, contro il 6,86

di ieri. Le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di

crisi sono 11, di cui sette nelle ultime 48 ore e quattro

risalenti ai giorni precedenti. Non si arresta la crescita dei

ricoveri in degenza, a quota 587 (+53, l’incremento più

consistente degli ultimi mesi), e aumenta anche l’occupazione

dei posti in terapia intensiva, che sono 37 (+2). (ANSA).



