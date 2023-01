Nuovo scudetto per le Nazionali, Gravina: “Stesse emozioni”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 GEN – La Figc completa il proprio processo

di rebranding, con il nuovo scudetto e l’identità sonora delle

Nazionali di calcio: il logo si fonde in un’unica visione con

quello istituzionale, insieme a un sistema musicale che va dal

sound logo a tutte le declinazioni che saranno riprodotte su

ogni touchpoint, fisico e digitale. “Siamo pronti per il futuro

– dichiara il presidente Figc, Gabriele Gravina – presentiamo la

nuova immagine delle Nazionali azzurre; con il nuovo scudetto, e

con un’identità sonora, realizzata per la prima volta, entriamo

in una nuova dimensione, ma sempre con il desiderio e l’orgoglio

di generare straordinarie emozioni negli appassionati. Quelle

stesse emozioni che hanno contribuito a creare il nuovo emblema,

innovando una tradizione gloriosa, che hanno ispirato i

nuovissimi sound logo e brano ‘Azzurri’”. Realizzato da

Independent Ideas, agenzia creativa di Publicis Groupe, che ha

curato il rebranding della Figc, celebra un simbolo del Paese, è

l’espressione dei sentimenti e della passione di tutti i tifosi

italiani che avranno modo di conoscere la nuova maglia delle

Nazionali, nata dalla partnership con Adidas, da ieri partner

delle squadre azzurre. Dai sentimenti che ogni tifoso italiano

prova quando in campo scende la maglia azzurra nasce il nuovo

scudetto delle Nazionali di calcio, #creatodalleemozioni, come

il claim scelto per il lancio della campagna, iniziata nei

giorni scorsi con una serie di teaser sui social. Rivelato oggi,

il logo scudetto inaugura il 2023 calcistico. Firmata da Inarea

Identity Design, società italiana con esperienza nel design e

nella brand identity, sotto la direzione artistica di Enrico

Giaretta, inoltre, è stato ideato un vero sistema musicale,

articolato in diversi elementi: dal sound-logo del nuovo

scudetto, che in 3″ sintetizza la passione per gli azzurri e le

azzurre nel quale da oggi tutti i sostenitori delle Nazionali

potranno riconoscersi, passando per tutte le declinazioni

previste per i vari touchpoint, fisici e digitali, fino al brano

integrale, dal titolo ‘Azzurri’, composto e prodotto da Enrico

Giaretta e Maurizio D’Aniello. (ANSA).



