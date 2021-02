NUOVO SEGRETARIO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA: IL ‘BUON LAVORO’ DELLA CONFARTIGIANATO DI RIMINI

Rimini, 1 febbraio 2021 – La Confartigianato di Rimini saluta la nomina del nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna, Roberto Albonetti, ringraziando Antonio Nannini per il lavoro svolto fino alla meritata pensione.

“La funzione della Camera è molto importante soprattutto in questa fase – commenta Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini – perché la sofferenza delle imprese artigiane chiede attenzione e tempestivi interventi per resistere agli effetti della pandemia e delle relative restrizioni.

Abbiamo categorie di imprese che sono penalizzate dalle astruse decisioni di fare riferimento ai codici Ateco per i sostegni; imprese che devono gestire situazioni di emergenza per i ritardi della cassa integrazione. Proprio oggi l’Istat ha diffuso numeri drammatici sulla disoccupazione, in particolare di quella giovanile, che nella Provincia di Rimini sono storicamente più alti della media regionale e certamente peggiorati dalle ultime rilevazioni”.

A novembre 2020 i dati hanno fotografato una situazione d’emergenza: in provincia di Rimini la diminuzione degli occupati è stata del 4,1% e l’aumento dei disoccupati del 19,7%; in crescita anche gli “inattivi”, cioè coloro che non cercano più attivamente un lavoro, del 3,9%. Sotto la media regionale anche l’occupazione femminile.

“Si prospetta la disponibilità dei fondi comunitari del Recovery Plan – conclude Cupioli – ed è certo che l’elaborazione di progetti condivisi e ben costruiti, l’equa distribuzione dell’assistenza finanziaria siano requisiti fondamentali. Faremo la nostra parte insieme al sistema Confartigianato della Romagna e alle altre Associazioni. C’è molto da fare. Buon lavoro dott. Albonetti”.