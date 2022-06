Nuovo sensore per monitoraggio smart dei consumi

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 01 GIU – Un nuovo sensore in grado di

svolgere un monitoraggio intelligente dei consumi energetici

ancora più efficiente, con tempi di risposta venti volte più

rapidi dei dispositivi oggi in commercio, che potrebbe trovare

applicazione nei settori delle rinnovabili, delle auto

elettriche e non solo. L’innovazione è nata nell’ambito di un

progetto europeo, Progressus, cui partecipano l’Università di

Bologna, insieme al Consorzio nazionale interuniversitario per

la nanoelettronica, e l’azienda STMicroelectronics. Progetto

molto ampio che coinvolge 22 partner di cinque Paesi Ue e che

punta a sviluppare componenti ad alta efficienza ed elevata

sicurezza da usare nelle reti di distribuzione elettrica del

futuro.

Il dispositivo è un sensore di corrente a effetto Hall, in

grado cioè di misurare correnti elettriche sfruttando gli

effetti magnetici prodotti da queste ultime. “Una delle sfide

per un’elettrificazione basata su reti intelligenti e fonti

rinnovabili è la realizzazione di componenti e sistemi

elettronici in grado di supportare in modo efficiente

trasferimenti di energia e di informazione complessi e che

possano essere usati, ad esempio, sui veicoli elettrici e nelle

nostre case”, spiega Aldo Romani, responsabile scientifico

locale del progetto.

Il sensore può trovare applicazioni anche oltre le energie

rinnovabili e l’automotive. Può essere utilizzato anche come

sistema di sicurezza, perché la sua grande velocità permette di

rilevare la presenza di correnti eccessive ed evitare in modo

tempestivo seri danni ai circuiti elettrici. Inoltre, combinando

il sensore con tecniche di ‘machine learning’ (intelligenza

artificiale) è possibile realizzare un sistema collegato a un

singolo punto di ingresso di una rete elettrica (ad esempio il

quadro principale di un’abitazione) in grado di rilevare i

consumi dei vari carichi elettrici e distinguerli tra loro: un

modo per creare sistemi di monitoraggio energetico sempre più

semplici e meno costosi. (ANSA).



