Nuovo trionfo Djokovic, sue le Atp Finals di Torino

Condividi l'articolo

Ancora un trionfo per Novak Djokovic che a Torino ha vinto le Atp Finals imponendosi sul norvegese Ruud per 7-5 6-3 nella sfida per il titolo. I tennista di Belgrado ha battuto Casper Ruud 7-5, 6-3 in un’ora e 32 minuti. E’ una vittoria storica per Djokovic, che tocca i sei successi in carriera alle Atp Finals ed eguaglia così il record di Roger Federer.

Djokovic, trionfo dopo 7 anni è ancora più dolce – “Avere aspettato sette anni per ottenere di nuovo questa vittoria la rende ancora più dolce. Ho detto mille volte quanto sia stata insolita questa stagione, tutti quelli che seguono il tennis lo sanno, e quindi questa è una grande soddisfazione”. Lo dice Novak Djokovic subito dopo aver vinto le Atp Finals 2022 a Torino. “Non vedo l’ora di avere due settimane di vacanze – dice ancora il fuoriclasse serbo -. Sono stato in agitazione ogni settimana dell’anno, per sapere se avrei potuto giocare o per giocare”, ha aggiunto il serbo, riferendosi alla sua scelta di non vaccinarsi dal Covid.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte