Ny film festival 2020 va in modalità drive-in

(ANSA) – NEW YORK, 18 AGO – In tempo di pandemia il New York Film Festival torna al passato e riporta nella Grande Mela il drive-in. La 58/a edizione, che si svolgerà dal 17 settembre all’11 ottobre, proietterà i film sia virtualmente che in grandi spazi all’aperto per mantenere il distanziamento sociale.

Le proiezioni in drive-in si terranno in Queens a Flushing Meadows Corona Park, alla New York Hall of Science e al Museum of the Moving Image, e a Brooklyn al Brooklyn Army Terminal. Il festival durerà una settimana in più per accomodare le diverse proiezioni.

Al festival parteciperà anche ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi già in Selezione Ufficiale del Toronto International Film Festival e nella line up del Telluride Film Festival.

L’anteprima mondiale invece si terrà l’8 settembre alla Mostra del cinema di Venezia, prima di uscire in sala il 9 settembre distribuito da 01 Distribution. (ANSA).



