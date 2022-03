Ny Post, Zelensky potrebbe apparire in video a serata Oscar

Condividi l'articolo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare una apparizione video, live o registrata, domenica alla serata degli Oscar. Lo scrive il New York Post, precisando che il dibattito in corso e’ se la cerimonia debba rimanere apolitica o meno. Abc, che trasmette lo show, sarebbe favorevole a dare spazio al leader ucraino, che peraltro e’ un ex attore. La sua apparizione avrebbe una risonanza planetaria, oltre quella gia’ avuta facendo il tour dei parlamenti occidentali. Secondo il quotidiano, l’attrice di origini ucraine Mila Kunis, che insieme al marito Ashton Kutcher ha raccolto 35 milioni per i rifugiati ucraini, fara’ una dichiarazione politica durante la kermesse.

