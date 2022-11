Nyt, ‘Biden 2024 non scontato, guardare a Harris e Whitmer’

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 10 NOV – Le elezioni di midterm sono state

molto positive per Joe Biden. Ma questo potrebbe non bastare a

spazzare via i dubbi di molti democratici su una sua candidatura

nel 2024 a causa della sua età avanzata. Prima del voto la

maggioranza dei liberal nei sondaggi si era espressa a favore

della scelta di un altro candidato e non è chiaro “se i

risultati degli ultimi giorni siano in grado di cambiare” il

trend. Lo riporta il New York Times con un editoriale di Frank

Bruni in cui si ipotizzano alcuni papabili candidati al 2024 fra

le fila democratiche.

La “maggiore attenzione” dovrebbe andare alla vicepresidente

Kamala Harris, al segretario ai Trasporti Pete Buttigieg e alla

governatrice del Michigan Gretchen Whitmer. Bruni non scommette

invece su Bernie Sanders, un candidato potenzialmente ancora più

anziano di Biden. Ma neanche sulla giovane Alexandria

Ocasio-Cortez, che porterebbe con sé solo sei anni di esperienza

alla Camera. Esclusa dalla corsa anche Michelle Obama, una “persona ammirabile che non ha mai segnalato” l’intenzione di

candidarsi. (ANSA).



