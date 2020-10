++ Obama, comportamento Trump da zio pazzo + RPT + ++

(ANSA) – WASHINGTON, 22 OTT – Barack Obama (RPT: Barack

Obama) ha attaccato Donald Trump per aver sposato teorie

cospirative, come quella della falsa eliminazione di Osama bin

Laden, e per aver minacciato o chiesto la galera per i suoi

avversari politici. “Ma ci pensate? Questo è il presidente degli

Stati Uniti. Non è un comportamento normale, se non forse quello

di uno zio pazzo”, ha aggiunto, citando le parole di Savannah

Guthrie, la moderatrice che ha messo all’angolo il presidente

nell’ultimo town hall. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte