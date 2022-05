Obbliga figli a rasarsi capelli con stemma Juve,rischia processo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Vessazioni e maltrattamenti fino a

fargli rasare i capelli con lo stemma della Juventus. Ora un

45enne romano rischia il processo perchè la Procura di Roma ha

chiuso l’inchiesta nei suoi confronti con l’accusa di

maltrattamenti in famiglia. La vicenda è riportata dal

Messaggero. Dopo l’ultimo episodio la moglie dell’uomo ha sporto

denuncia anche perchè i bimbi, sei e otto anni, non erano

affatto contenti della decisione del padre visto che i loro

compagni sono laziali o romanisti e dunque temevano di essere

presi in giro. I fatti risalgono al 2021. Nella denuncia

depositata in procura viene sottolineato che l’uomo avrebbe più

volte parlato male della madre ai bambini. Poi l’episodio della

rasatura che, sommato alle altre vessazione, per la Procura

appare proprio come un maltrattamento anche perchè inflitto a

minori che in conseguenza a quella decisione del genitore

avrebbero manifestato disagio. (ANSA).



—

