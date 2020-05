Occhi possibile ingresso del covid 19 nel corpo: allerta degli scienziati

Il coronavirus può entrare nel tuo corpo attraverso i tuoi occhi, ha avvertito un nuovo studio. I ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine hanno scoperto che gli occhi contengono una proteina chiamata ACE-2, che viene utilizzata dall’infezione per legarsi alle cellule.

L’ACE-2, noto come “gateway” per il coronavirus , si trova anche nel tratto respiratorio e nei polmoni. Tuttavia, i nuovi risultati indicano che gli occhi potrebbero anche essere un bersaglio per il virus. Nel loro studio, pubblicato su bioRxiv , i ricercatori, guidati da Lingli Zhou, hanno scritto: “Le cellule della superficie oculare inclusa la congiuntiva sono suscettibili alle infezioni da SARS-CoV-2 e potrebbero quindi fungere da portale di ingresso e da riserva per trasmissione da persona a persona di questo virus.

Sulla base dei risultati, i ricercatori stanno esortando il pubblico a vigilare sull’uso delle mascherine mentre si è in pubblico. Hanno aggiunto: “L’infezione delle cellule della superficie oculare potrebbe portare all’occhio un portatore importante, con la diffusione del virus oculare che costituisce un meccanismo significativo per l’infezione di altri individui. “Il nostro studio evidenzia quindi l’importanza delle pratiche di sicurezza nella comunità generale per prevenire l’infezione e la diffusione (igiene, maschere per il viso) e la necessità di ulteriori precauzioni tra gli oftalmologi.

Lo studio arriva poco dopo che un’infermiera ha rivelato che gli occhi rossi possono essere un segno chiave del coronavirus. Leggo