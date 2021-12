Ocse: crescita potrebbe raggiungere ‘picco’ prossimi mesi

Condividi l'articolo

Il superindice dell’Ocse, concepito per anticipare le prospettive economiche future, continua ad indicare che la crescita economica nella zona Ocse nel suo insieme potrebbe raggiungere un “picco” nei prossimi mesi. Gli ultimi indicatori compositi (Ica) confermano la valutazione del mese precedente “che mostrava segni di un possibile picco nell’espansione dell’attività economica in Usa, Giappone, Germania e Regno Unito”, afferma l’Ocse. “Segnali simili sono adesso apparsi in Canada e nella zona euro nel suo insieme, in particolare, in Italia”. Tuttavia, in Francia, “l’Ica indica una crescita continua benché ad un ritmo moderato”.



