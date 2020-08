Offre biglietto da visita e passaggio a bambine, denunciato

(ANSA) – BOLOGNA, 21 AGO – Un 36enne italiano nel Bolognese è

stato denunciato per adescamento di minorenni. Secondo quanto

ricostruito dai Carabinieri, domenica, in un parco nei pressi di

via Aldo Moro a Calderara di Reno, ha avvicinato due bambine di

12 anni e ha offerto loro un biglietto da visita dicendo di

contattarlo se avessero avuto bisogno di un passaggio o di un

servizio di trasporto. Mentre parlava con loro, il 36enne,

italiano e residente in zona, ha ripreso la scena con il

telefonino.

La mamma di una bambina ha raccontato l’accaduto ai

Carabinieri che, dopo accertamenti, hanno identificato l’uomo,

con precedenti specifici alle spalle, e lo hanno denunciato.

(ANSA).



